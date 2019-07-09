Семью из Кайбиц поздравили 18 внуков и правнуков и наградили медалью «За любовь и верность»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Международный День семьи, любви и верности, в Кайбицком районе наградили медалью «За любовь и верность» семью Шамсутдиновых, сообщает пресс-служба



Ярхаметдин Гильмутдинович и Минниса Сайфутдиновна воспитали шестерых детей: четырех дочерей и двоих сыновей, которые подарили им 14 внуков и четыре правнука.



Награду крепкой семье вручил глава Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин.



Медаль «За любовь и верность» является общественной наградой, учрежденной Организационным комитетом по проведению «Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации».



В соответствии с Положением о медали «За любовь и верность», медалью награждаются граждане России – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности.

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