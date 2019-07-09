В «Татмедиа» наградили 50 лучших представителей СМИ Татарстана

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Награждение 50 лучших сотрудников СМИ Татарстана прошло сегодня в Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Награды Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ и Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» вручил руководитель агентства Айрат Зарипов.

«Мне очень приятно выполнить поручение Государственного советника РТ, председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимера Шаймиева и вручить его благодарственные письма», — сказал Айрат Зарипов, обращаясь к собравшимся представителям медиаотрасли республики.

Благодарственными письмами председателя попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимера Шаймиева за сотрудничество и информационное сопровождение возрождения историко-культурного наследия Татарстана были поощрены генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, директор ГБУК РТ «Татаркино» Миляуша Айтуганова, гендиректор ПИК «Идел-пресс» Анас Аскаров и другие.

Благодарственными письмами Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ были также награждены сотрудники ИА «Татар-информ»: главный редактор газеты «События недели» Аяз Исмагилов, главный редактор татароязычной ленты Рамис Латипов, корреспондент Надежда Гордеева, обозреватель Наталья Рыбакова, координатор Дмитрий Киселев, фотокорреспонденты Рамиль Галиев и Султан Исхаков.

Благодарственным письмом Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» за плодотворный труд и активное участие в организации и освещении мероприятий поощрен коллектив ИА «Татар-информ», а также обозреватель Диана Авакян, фотокорреспондент Владимир Васильев и видеооператор Шамиль Халиуллов. Почетную грамоту агентства «Татмедиа» за плодотворный труд в отрасли СМИ Татарстана получил редактор сельскохозяйственного отдела «Татар-информ» Ильдар Закиров.

«Хочу еще раз вас поздравить с заслуженными наградами. Мне очень приятно работать с такими замечательными людьми, как вы», — отметил в заключении церемонии награждения Айрат Зарипов.

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