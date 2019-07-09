(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 59-летний мужчина попал под колеса авто в Казани, перебегая дорогу в неположенном месте, сообщили ИА «Татар-информ» в Госавтоинспекции Казани.

«Накануне в 7.35 29-летний водитель "Лады" 12-й модели напротив дома № 9 по улице Копылова, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 59-летнего жителя Буинского района РТ, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости подземного пешеходного перехода», – уточнили в ГИБДД.

В результате аварии пешеход получил сочетанную травму и на карете скорой помощи был доставлен в больницу.



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