На центральной площади Менделеевска появился новый арт-объект в виде обручальных колец

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). На центральной площади Менделеевска в День семьи, любви и верности появился новый арт-объект в виде обручальных колец. Идейные вдохновители композиции предполагают, что теперь эта локация станет местом притяжения горожан и послужит фотозоной для молодоженов, передает ИЦ «Менделеевск».



Глава района Валерий Чершинцев поздравил менделеевцев с этим теплым семейным праздником и вручил медаль «За любовь и верность» семье Нургалиевых, проживших в браке 49 лет. Также благодарственные письма получили семьи Сухановых, Кирилловых, Гараевых, Кукаркиных и Тимиргалиевых.

Резеда Гараева поделилась своим впечатлением о празднике: «Мы с мужем отмечаем 30 лет совместной жизни. Приятно, что в Менделеевске в День семьи, любви и верности чествуют семьи. Семья для меня – это дети, уважение и любовь близких», – поделилась жительница Менделеевска.



Праздник продолжился выступлением артистов художественной самодеятельности.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году в Менделеевске на День семьи, любви и верности установили креативную скамью влюбленных. Изготовленная из железа скамья имеет форму сердца и выкрашена в красный цвет.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.