Больше всего самозанятых Татарстана работают в сфере строительства и перевозок

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Министерство экономики Татарстана провело мониторинг, в каких городах и отраслях чаще всего регистрируются самозанятые. Самой популярной отраслью стала сфера строительства. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.

Как показал мониторинг, в основном самозанятые трудятся в сферах строительства и ремонта жилья, пассажирских и грузовых перевозок, ремонта автотранспортных средств, Интернете, а также в сфере услуг. Безусловным лидером по регистрации самозанятых стала столица Татарстана: по данным на 8 июля, в Казани 5,9 тыс. самозанятых, в Набережных Челнах - более 1,8 тыс. На третьем месте Нижнекамский район, где зарегистрировано 736 самозанятых.

«Мы видим положительную тенденцию по регистрации самозанятых и интерес к специальному налоговому режиму. Во многом благодаря тому, что сегодня в Татарстане ведется большая информационная работа. Работает автономная некоммерческая организация „Центр поддержки самозанятых”, которая оказывает гражданам бесплатные информационные услуги. Жителей республики также консультирует экспертный центр интернет-ресурса „Проверенный бизнес”», – прокомментировал результаты мониторинга Рустем Сибгатуллин. По его словам, в сентябре в Татарстане планируется проведение большого образовательного форума для субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых.

Новый налог на профессиональный доход вступил в силу с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах Российской Федерации: Республике Татарстан, Москве, Московской и Калужской областях. Он позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой и практически полным отсутствием административной составляющей.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на новый налоговый режим, платят налог по льготной ставке 4 или 6% при оказании услуг физлицам и юрлицам соответственно. Воспользоваться новым режимом могут физлица и ИП, сумма дохода которых нарастающим итогом в течение года не превышает 2,4 млн рублей.

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