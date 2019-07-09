Почти в трети случаев россияне становятся жертвами кибермошенников из-за беспечности

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Почти в трети случаев жители России становятся жертвами кибермошенников, похищающих средства с их банковских счетов, из-за собственной беспечности и недостаточной осведомленности. Об этом со ссылкой на представленный на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге доклад Центробанка пишет газета «Известия».

На недостаточную информационную грамотность и неосторожность приходятся 29% случаев кражи средств при использовании мобильных устройств. Еще 27% связаны с потерей гаджета, а 11% – с кражей, отмечается в документе.

«<...> наши граждане иногда недооценивают риски, которые они должны учитывать при работе с цифровыми инструментами», – констатировала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В свою очередь заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов пожаловался на «взрывной рост» числа кибермошенничеств с использованием методов социальной инженерии.

По оценке компании Zecurion, доля хищений средств с банковских карт при помощи психологических приемов может доходить до 60%, а согласно данным антифрод-подразделения Group-IB, она может превышать 80%. Как правило, мошенники звонят жертвам, представляются сотрудниками банка, получают от клиентов их личные данные и коды доступа, после чего выводят средства со счетов.

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