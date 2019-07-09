«Они уже победили свою болезнь»: в Казань вернулись призеры X Всемирных детских игр Победителей

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В Казань вернулись призеры X Всемирных детских игр Победителей, в спортивных соревнованиях принимали участие дети, перенесшие онкологические заболевания. Татарстан на соревнованиях представляла команда Фонда имени Анжелы Вавиловой.

«Ребята уже победили свою болезнь, молодцы, и они еще стали победителями спортивных соревнований. За что честь им и хвала Татарстану за то, что в республике есть такие дети, которые, несмотря ни на что, добывают для нее медали — "золото", "серебро" и "бронзу"», — отметил председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, основатель первого казанского хосписа Владимир Вавилов.

Он добавил, что Фонд собирает команду в десятый раз, там детей тренируют и готовят к соревнованиям.

На юбилейные игры в Москву отправились шесть ребят из Татарстана. Все они перенесли онкологические заболевания. По словам организаторов, игры помогают детям, пережившим онкологию, вновь поверить в себя, в свои силы и вернуть ощущение полноты жизни.

«На соревнованиях больших сложностей не было, они прошли хорошо. Я хочу поблагодарить всех организаторов, которые занимались нашей подготовкой, и я испытал кучу положительных эмоций. Нашей задачей на соревнованиях было принести медали», — рассказал победитель в легкоатлетическом забеге в своей возрастной категории 16-летний Никита Корчагин.

На соревнованиях Никита выиграл в общей сложности три медали, помимо легкой атлетики ему удалось завоевать «золото» в мини-футболе и серебряную медаль в стрельбе.

«Выиграть было сложно, но все же нам это удалось. На соревнованиях я занял третье место, и очень хорошо, что мне удалось принять участие в них, а еще я подружился с ребятами из других стран», — поделился Ильнур Хайруллин.

За время соревнований в копилке Татарстана оказалось три «золота», два «серебра» и «бронза». В X Всемирных детских играх Победителей принимали участие более 500 человек из 15 стран.

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