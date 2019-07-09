Семь пар из Зеленодольска сыграли свадьбы в День семьи

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 8 июля в отделе ЗАГС исполкома Зеленодольского района в знак любви и верности кольцами обменялись семь зеленодольских пар, сообщает пресс-служба ведомства.



С созданием семьи молодоженов поздравила замначальника отдела ЗАГС Екатерина Романова. Она пожелала всем крепкого здоровья, семейного счастья, добра, благополучия и процветания.



«И хочется надеяться, что следующим поводом для посещения отдела ЗАГС у всех молодоженов, которые сегодня заключили брак, будет только регистрация новорожденных или свадьбы друзей», – отметила руководитель.



В другом городе Татарстана – Бугульме – накануне Дня семьи, любви и верности 15 пар молодоженов зарегистрировали свои браки. Сотрудники ЗАГСа постарались создать особую запоминающуюся атмосферу праздника.



Специально для новобрачных была создана ромашковая фотозона, а в качестве бонуса новобрачным предлагалось вытянуть для себя лепесток из ромашки с пожеланиями от сотрудников отдела ЗАГС.

Молодожены с большим удовольствием приняли участие в розыгрыше пожеланий, а на вопрос: что для них значит семья, они отвечали единодушно – это основа и опора в жизни, это взаимоуважение, понимание и доверие друг другу, дети.

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