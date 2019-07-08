(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 14-летний школьник получил травмы под колесами легковушки в Казани. Об этом сообщается на официальной странице Муниципальной службы полка ДПС Казани в Инстаграме.

«Накануне днем во дворе дома № 38 по улице Белинского водитель "Лады" 14-й модели не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на 14-летнего подростка, который был на велосипеде», – сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

На место аварии прибыли медики скорой помощи, которые диагностировали у мальчика ушиб ноги. После осмотра врачей ребенка отпустили домой.

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