Разгоряченный алкоголем рыбак пошел купаться в озере под Казанью и утонул

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Разгоряченный алкоголем 37-летний рыбак пошел купаться в озере под Казанью и утонул. Об это ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 17.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на озере возле Званки на поверхности воды плавает мужчины лицом вниз», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

До прибытия спасателей местные жители самостоятельно извлекли тело из воды. Как рассказал друг погибшего 37-летнего мужчины, они приехали на озеро порыбачить, выпили и его приятель решил искупаться. Не исключено, что из-за разницы температур тело мужчины свело судорогой и он утонул.





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