Стали известны самые опасные для здоровья сферы деятельности в России

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор подсчитал, у представителей каких сфер деятельности в России чаще всего диагностировали профессиональные заболевания в 2018 году. Об этом со ссылкой на соответствующие документы ведомства передает RT.

Наиболее опасной для здоровья оказалась работа на предприятиях по добыче полезных ископаемых. На их сотрудников приходится почти половина (47,5%) зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний.

На втором месте по опасности оказались обрабатывающие производства – 27,3% от впервые зарегистрированных случаев профзаболеваний.

Заметно отстают по числу сотрудников, пострадавших от связанных с рабочей деятельностью заболеваний, предприятия транспортировки и хранения (10,5%), строительства (5%), сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (3,9%).

«В целом в 2018 году в России зарегистрировано 5,1 тыс. случаев профессиональных заболеваний. Это на 3 тыс. меньше, чем в 2013 году (8,1 тыс.)», – отмечает при этом телеканал.

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