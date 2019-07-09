2020-й объявлен в России Годом памяти и славы

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Предстоящий 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В тексте документа указывается, что год будет проведен «в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Организация и проведение Года памяти и славы возложены на Российский организационный комитет «Победа», координировать соответствующую деятельность которого должен будет глава Администрации Президента Антон Вайно.

Правительство РФ должно за месяц обеспечить разработку и утверждение плана основных событий, которые предполагается провести в рамках Года памяти и славы. Властям регионов страны в свою очередь рекомендовано организовать необходимые мероприятия.

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