СМИ узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Правительство России предложило с 2020 года увеличить ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс РФ пишет газета «Ведомости».

Ставку акциза на тихие вина предполагается увеличить с 18 до 31 рубля за один литр, на игристые вина – с 36 до 40 рублей за один литр. Одобрение поправок и подготовку их к внесению в Государственную Думу подтвердил изданию пресс-секретарь Премьер-министра РФ Олег Осипов.

При этом размер ставок установлен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», пояснил представитель Министерства финансов.

Кроме того, планируется увеличение ставок акцизов на винные напитки без добавления спирта, которые сейчас равняются 18 рублям за один литр. Ставка акциза на негазированные напитки должна вырасти до 31 рубля, на газированные – до 40. Таким образом, ставки акцизов на вино и на винные напитки сравняются.

По оценке опрошенных газетой экспертов, повышение акцизов приведет к подорожанию как натуральных вин, так и винных напитков. Последние практически догонят первые по стоимости.

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