Татар-информ

9 июля 2019, 07:55

Политика

Фарид Мухаметшин обсудит с жителями Заинска исполнение нацпроектов и посетит местный Агропромпарк

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Политика

Фарид Мухаметшин обсудит с жителями Заинска исполнение нацпроектов и посетит местный Агропромпарк

Фото: архив/Рамиль Гали

Председатель Госсовета РТ примет участие в партийном проекте «День «Единой России» в Заинском районе.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня посетит Заинский район, где осмотрит Агропромпарк, стадион «Энергия» и встретится с жителями района. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в информационном центре ТРО ВПП «Единая Россия».

После прибытия в район руководитель парламента планирует посетить Агропромышленной парк «Зай» и ознакомиться с итогами деятельности ССПК «Заинский» – осмотреть цеха фасовки, разделки мяса, изготовления полуфабрикатов.

«Председатель Госсовета РТ планирует обсудить вопросы содействия развитию крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств на примере деятельности Агропромышленного парка «Зай». Татарстан полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия. В этом есть большая роль субъектов малых форм хозяйствования — ЛПХ и КФХ, доля которых в общем объеме аграрного комплекса республики более 50%», – отметили в информационном центре.

В настоящее время в республике имеется 456 тыс. личных подсобных и около 4,6 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, а также около 1,2 тыс. семейных ферм различной направленности. Неоценимую роль в развитии сельхозпроизводства производства играет государственная поддержка. Ежегодно более 2 миллиардов рублей выделяет республика на программы поддержки ЛПХ и КФХ.

В ходе встречи с жителями Заинского района Фарида Мухаметшин также планирует рассмотреть вопрос об исполнении национальных проектов.

«На встрече озвучат перечень объектов и мероприятий в рамках нацпроектов на территории Заинского района. Рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов создана фракцией "Единая Россия" в местном совете и уже осуществляет выезды и фотофиксацию проведения работ. Каждый житель района может включиться в эту работу», – уточнили в информационном центре.

В Заинском районе Фарид Мухаметшин также планирует посетить стадиона «Энергия», ознакомиться с ходом реализации федеральных партийных проектов «Спорт – норма жизни», «Единая страна – доступная среда» и «Спорт без границ».

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