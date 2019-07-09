День предпринимателя Татарстана в Башкортостане пройдет осенью

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Форум «День предпринимателя Татарстана в Башкортостане» для малого и среднего бизнеса пройдет осенью. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин.

«Есть поручение Рустама Нургалиевича [Минниханова] провести День предпринимателя Татарстана в Башкортостане для малого и среднего бизнеса, — сказал Зинатуллин. — Мы провели несколько дней назад совещание в Уфе, разработали концепцию, определили примерную дату. Это мероприятие будет осенью, после WorldSkills».

В организации форума участвуют Министерство экономики Татарстана, ТПП РТ, а также Государственный комитет Башкортостана по предпринимательству и туризму и ТПП РБ. Планируется, что для предпринимателей проведут обучение и круглые столы.

В рамках Дней Татарстана в Башкирии впервые прошел бизнес-форум. Акцент был сделан на экономических связях республик.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.