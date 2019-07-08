В Уфе школьные столовые переделают в рестораны по примеру Казани

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Столовые в уфимских школах переделают в рестораны по примеру Казани. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал постоянный представитель Татарстана в Башкортостане Ранэль Зинатуллин.

«У нас есть образовательный татарстанский проект — открытие школьных ресторанов. В образовательных учреждениях [Казани] они уже открыты. Планируется реализация проекта „Школьные рестораны“ в Уфе», — сказал собеседник агентства.

«Школьный ресторан» — это проект, в рамках которого школьники едят по системе «Шведский стол». На выбор — три вида первого, второго, салатов и напитков. В столовых также проведен ремонт, создан комфортный современный интерьер и организована линия раздачи.

С 2013 года в Казани реализуется проект «Школьный ресторан». Сегодня в столице Татарстана уже 28 школьных ресторанов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.