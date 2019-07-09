Нижнекамских автоледи не лишат прав в случае ошибок на конкурсе

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). 3 августа в Нижнекамске состоится полюбившийся горожанам конкурс водительского мастерства среди женщин-автомобилистов «Автоледи», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Девичник на колесах» откроется в десять утра на парковочной площадке у магазина «Магнит» на улице Южная, 7.



Программа будет состоять из домашнего задания – творческого этапа «Безопасность на дорогах – забота общая», в ходе которого необходимо будет презентовать свой автомобиль и социальную рекламу по БДД.



Также каждая автоледи должна будет преодолеть трассу из упражнений «Габаритный коридор», «Змейка», «Стоянка», «Бокс», «Крест», «Стоп-линия». Накануне конкурсантки пройдут тестирование по ПДД в отделе ГИБДД по адресу ул. Студенческая, 25А.



Желающие могут зарегистрироваться до 30 июля, позвонив по телефону: 8 (8555) 39-16-50 или прислать заявку на e-mail: gibdd_nk@mail.ru



«За несдачу экзамена по ПДД автоледи не лишат права управления транспортным средством», – успокоили потенциальных конкурсанток организаторы.

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