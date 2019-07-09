В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о региональном экологическом надзоре в 2019 году

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 9 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Региональный экологический надзор в 2019 году».

В мероприятии примет участие первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан — главный государственный инспектор РТ в области охраны окружающей среды Фаяз Шакиров.

На пресс-конференции будут затронуты вопросы деятельности министерства в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, недропользования и в области обращения с отходами. Также расскажут о профилактических мероприятиях и акциях по недопущению нарушений природоохранного законодательства и др.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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