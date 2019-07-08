Одно из старинных и заброшенных зданий Чистополя восстановят под современный культурный центр

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Чистополе ведется восстановление одного из старинных зданий, построенного еще на средства татарского купца второй гильдии, религиозного деятеля и просветителя, пишут «Чистопольские известия».



Долгие годы здание было заброшенным и забытым – теперь оно преображается на глазах. «Культурный центр “Камалия”» будет носить светский характер.





Вдохнуть в это здание вторую жизнь и превратить его в современный культурный центр поручено местному мухтасибату.



Здесь разместится образовательный комплекс как для детей, так и для взрослых. В этом же здании появится музей татарского культурного наследия.



Полную реконструкцию здания и его прилегающей территории планируется завершить к текущей осени.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце прошлого года в старинном здании Чистополя открылась новая женская консультация. Здание принадлежало женскому монастырю, основанному в первой половине XIX века.

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