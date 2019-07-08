Общественные помощники омбудсмена РТ оценили детские лагеря в Пестречинском и Балтасинском районах

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Общественные помощники Уполномоченного по правам человека РТ посещают детские оздоровительные лагеря в муниципальных районах. Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Пестречинском районе Файзуллина Эльгиза посетила детский оздоровительный лагерь «Бригантина», сообщает пресс-служба ведомства.





Дети большое количество времени проводят на свежем воздухе, принимают участие в подвижных играх, приобщаются к здоровому образу жизни, учатся жить в мире с собой, улучшают физическую форму и занимаются профессионально различными видами спорта.



Для любителей спорта в лагере оборудованы волейбольная площадка, футбольное поле, теннисный корт, настольный теннис, баскетбольная площадка. Душ и туалет имеют отдельные строения находятся на территории, вблизи жилых домиков.



В другом детском оздоровительном лагере «Романтик» Балтасинского района до начала смен провели комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровья детей, правопорядка, санитарно-экологической и противопожарной безопасности. Строители выполнили ремонт жилых корпусов, покрасили стены столовой, отремонтировали системы водоснабжения.



Общественный помощник Уполномоченного по правам человека в Балтасинском районе отметила, что в оздоровительном лагере «Романтик» за три смены отдохнут 340 детей. В первой смене, прошедшей в июне, отдохнули 120 детей. Смена была профильной – эколого-патриотического направления. Во второй смене в июле отдохнут еще 120 детей. Третья смена в августе предназнаена для активистов, лидеров детского движения направления.

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