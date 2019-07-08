Имамам Бугульминского района вручили документы, дающие право вести религиозную деятельность

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В центральной мечети Карабаша Бугульминского района прошло собрание имамов. Мероприятие состоялось при участии советника муфтия РТ по работе с территориями (мухтасибатами) Равиля хазрата Зуферова, имам-мухтасиба Бугульминского района Рамиля хазрата Хуснутдинова и имамов города и района, пишет «Бугульминская газета».



В процессе собрания 20 имамам вручили свидетельства, которые являются основным документом для права ведения религиозной деятельности.





Также религиозные деятели смогли задать руководителям интересующие вопросы и высказать свои просьбы и пожелания по работе. В финале собрания присутствующим пожелали дальнейшей продуктивной работы.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани, в поселке Клыки, по инициативе президента Академии наук Татарстана открыли новую мечеть.

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