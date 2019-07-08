Врач-дерматолог Бугульмы рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Врач-дерматолог кожно-венерологического диспансера Рамиль Миргалимов рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского и чем они могут быть опасны, пишет «Бугульминская газета».



В начале XX века борщевик Сосновского культивировался как силосное, неприхотливое и быстрорастущее растение, в основном оно шло на корм сельскохозяйственных животных. Его распространение было достаточно быстрым, он стал дичать. Выяснилось также, что борщевик оставляет ожоги, которые могут быть смертельно опасными. В 2015 году он утратил статус сельскохозяйственной культуры, став сорняком.



Рамиль Миргалимов предупредил бугульминцев об опасности этого растения, а также дал несколько полезных советов. По его словам, это растение ядовито, опасны его стебли, листья, соцветия и даже пыльца – везде есть кумарины и фотокумарины – вещества, под действием которых кожные покровы становятся чувствительными к ультрафиолетовым лучам, что приводит к возникновению фотохимических ожогов.



Если на участок тела, пораженный соком борщевика, попадают солнечные лучи, то ожог неминуем – поэтому в первую очередь человеку, контактировавшему с борщевиком, необходимо избегать солнца. Во-вторых, надо тщательно промыть место ожога с мылом. Если сразу после соприкосновения с растением промыть пораженный участок кожи, то глубина ожога будет меньше.



Возможно появление на коже дерматита с мелкими пузырьками. Если все-таки они появятся, то вскрывать их не нужно – заживление пройдет быстрее. В среднем, острая фаза проходит в течение 7 – 10 дней, но затем появляются гиперпигментированные очаги. Пятна исчезают в среднем за четыре месяца, а в случае неправильного ухода за пораженной областью возможно образование рубцов. Очень опасно попадание сока борщевика на слизистую глаза, в этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.



Врач пояснил, что иногда невозможно выявить, что пострадавший коснулся борщевика, особенно если речь идет о детях. При попадании сока на кожу не всегда происходит ощущение жжения, зуда и покалывания либо других проявлений. Эти и другие симптомы появляются позже – в зависимости от места локализации и интенсивности солнечного излучения. Если на теле кто-то заметил покраснение неясного происхождения, нужно обязательно обратиться к врачу.

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