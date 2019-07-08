Татар-информ

9 июля 2019, 01:50

Здоровье и среда

Врач-дерматолог Бугульмы рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского

Рекомендуем

Здоровье и среда

Врач-дерматолог Бугульмы рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского

Фото: Архив

Растение ядовито, опасны его стебли, листья, соцветия и даже пыльца: везде есть кумарины и фотокумарины – вещества, вызывающие ожог.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Врач-дерматолог кожно-венерологического диспансера Рамиль Миргалимов рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского и чем они могут быть опасны, пишет «Бугульминская газета».

В начале XX века борщевик Сосновского культивировался как силосное, неприхотливое и быстрорастущее растение, в основном оно шло на корм сельскохозяйственных животных. Его распространение было достаточно быстрым, он стал дичать. Выяснилось также, что борщевик оставляет ожоги, которые могут быть смертельно опасными. В 2015 году он утратил статус сельскохозяйственной культуры, став сорняком.

Рамиль Миргалимов предупредил бугульминцев об опасности этого растения, а также дал несколько полезных советов. По его словам, это растение ядовито, опасны его стебли, листья, соцветия и даже пыльца – везде есть кумарины и фотокумарины – вещества, под действием которых кожные покровы становятся чувствительными к ультрафиолетовым лучам, что приводит к возникновению фотохимических ожогов.

Если на участок тела, пораженный соком борщевика, попадают солнечные лучи, то ожог неминуем – поэтому в первую очередь человеку, контактировавшему с борщевиком, необходимо избегать солнца. Во-вторых, надо тщательно промыть место ожога с мылом. Если сразу после соприкосновения с растением промыть пораженный участок кожи, то глубина ожога будет меньше.

Возможно появление на коже дерматита с мелкими пузырьками. Если все-таки они появятся, то вскрывать их не нужно – заживление пройдет быстрее. В среднем, острая фаза проходит в течение 7 – 10 дней, но затем появляются гиперпигментированные очаги. Пятна исчезают в среднем за четыре месяца, а в случае неправильного ухода за пораженной областью возможно образование рубцов. Очень опасно попадание сока борщевика на слизистую глаза, в этом случае необходимо срочно обращаться к врачу.

Врач пояснил, что иногда невозможно выявить, что пострадавший коснулся борщевика, особенно если речь идет о детях. При попадании сока на кожу не всегда происходит ощущение жжения, зуда и покалывания либо других проявлений. Эти и другие симптомы появляются позже – в зависимости от места локализации и интенсивности солнечного излучения. Если на теле кто-то заметил покраснение неясного происхождения, нужно обязательно обратиться к врачу.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Профессор КГМУ: белки коровьего молока, яиц и арахиса — наиболее частая причина аллергии у детей
Новости дня
01:50
Врач-дерматолог Бугульмы рассказал, что делать при ожогах от борщевика Сосновского

Растение ядовито, опасны его стебли, листья, соцветия и даже пыльца: везде есть кумарины и фотокумарины – вещества, вызывающие ожог.

00:31
В Альметьевске вручили награды лучшим семьям и бриллиантовым юбилярам

Для участников торжества выступили артисты татарской эстрады, хореографические коллективы города и района, которые представили свои лучшие номера.

8.07 23:51
На YouTube будет организована прямая трансляция фестиваля «Летние вечера в Елабуге»

Фестиваль open-air будет проходить на Шишкинских прудах с 10 по 14 июля.

8.07 23:28
На нижнекамский триатлон съедутся участники из 11 регионов России

На сегодняшний день среди участников, зарегистрировавшихся на мероприятие, традиционно лидирует Татарстан, занимая 40% слотов.

8.07 23:12
В Зеленодольске супруги «со стажем» напутствовали молодоженов на долгую счастливую жизнь

Трогательным моментом праздника стали слова напутствия от супружеской пары Владимира и Лидии Головиных, имеющих большой стаж семейной жизни.

8.07 23:02
Альметьевские борцы завоевали «бронзу» на всероссийском турнире «Дружба»

В соревнованиях приняли участие 30 команд из России и ближнего зарубежья – всего 260 спортсменов.

8.07 22:50
Известный альпинист рассказал чистопольцам о покорении Эльбруса и других вершин мира

Встреча с альпинистом состоялась в музейно-выставочном комплексе Чистополя в рамках выставки «От Арктики до Антарктики».

8.07 22:34
«Золотым» и «изумрудным» юбилярам Арского района вручили награды

Мероприятие прошло в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается по всей стране сегодня, 8 июля.

8.07 22:19
День семьи, любви и верности в Елабуге отметили чемпионатом по ношению жен

Участники состязания должны были бежать со всех ног и не уронить жену.

8.07 22:01
Пассажиропоток аэропорта «Бегишево» в июне вырос на 7%

В течение июня аэропорт обслужил более 79,5 тыс. пассажиров.

8.07 21:42
У российских предприятий появятся цифровые паспорта
8.07 21:33
Тело мужчины, который ушел купаться в Вятке в Мамадыше, нашли в 20 метрах от берега

Погибшего подняли на поверхность, доставили на берег, где передали сотрудникам полиции.

8.07 21:21
В Елабуге стартует Международный арт-симпозиум «Свадебный переполох»

В этом году участниками проекта ЕГМЗ станут 40 художников из 9 стран мира.

8.07 21:12
Лицей имени Лобачевского КФУ получил грант Минпросвещения РФ за проект по цифровой лаборатории

Проект поможет решать образовательные задачи с использованием современных цифровых технологий.

8.07 21:06
Испанская художница в татарском стиле создаст вышитую картину в Альметьевске

Художница выполнит работу с помощью уникальной авторской техники – толстой веревкой на сетке-рабице.

8.07 21:05
Со дна Плоского озера в Нижнекамске подняли тело 77-летнего рыбака

Накануне лодка рыбаков перевернулась, 24-летний парень смог добраться до берега, а его дедушка ушел под воду.

8.07 20:54
ВЦИОМ: Большинство россиян считает регистрацию брака обязательной
8.07 20:45
Форвард «Рубина» Алексей Сутормин официально стал игроком питерского «Зенита»

Игроком казанского клуба Сутормин пробыл всего 10 дней — с 29 июня по 8 июля.

8.07 20:40
Доля импортных автомобилей на российском авторынке упала втрое
8.07 20:35
Спасатели из Татарстана получили медали, пробежав стометровку с препятствиями быстрее всех в РФ

В межрегиональных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые прошли сразу в 8 городах страны, приняли участие более 2300 человек.

8.07 20:22
Минпросвещения РФ разработает рекомендации по работе психологических служб в школах

По итогам пилотного проекта в 2020 году будут сформированы единые методические рекомендации во всех школах.

8.07 20:16
Федерация акробатического рок-н-ролла и буги-вуги РТ стала лучшей в России

За победу представителей организации наградили сертификатом на 600 тыс. рублей.

8.07 20:09
Лаишевцы отметили День семьи запуском шаров и праздничным вальсом

Руководитель исполкома района Михаил Фадеев поздравил праздником родителей, супругов и детей.

8.07 19:59
Балтасинский район приглашает юных мусульман на республиканский детский Сабантуй

Организатор и идейный вдохновитель мероприятия – имам-мухтасиб Балтасинского района, главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев.

8.07 19:55
В Казани выставлен на продажу «Английский замок» за 28 млн рублей

До коттеджа можно добраться пешком за 6-7 минут от конечной трамвайной остановки по улице Габишева.

События