В Альметьевске вручили награды лучшим семьям и бриллиантовым юбилярам

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Альметьевске, в городском парке имени 60-летия нефти Татарстана, ярко и красочно отметили День семьи, любви и верности. Для жителей и гостей Нефтеграда работали интерактивные площадки, выставки и фотозоны, была организована культурно-развлекательная программа, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.





От имени руководства города и района замруководителя исполкома района по социальным вопросам Светлана Лаптева поздравила все супружеские пары с этим праздником, отметив, что в жизни каждого человека особо ценным является семья, дом, дети.



Медали «За любовь и верность» получили семьи Сафиных и Нуришановых. Рамзия Анваровна и Рафаил Рахматуллович Сафины прожили в браке уже 38 лет. Рамзия ханум – педагог, Рафаил Рахматуллович – нефтяник. Супруги воспитали троих детей, которые подарили им шестерых внуков. Сирина Миннуловна и Альберт Анасович Нуришановы живут вместе уже 41 год. Сирина Миннуловна – воспитатель, Альберт Анасович – врач-травмотолог-ортопед, посвятивший медицине 41 год. Супруги вырастили троих детей, все они стали медиками.





Благодарственные письма исполкома района и подарки получили семья Муртазиных – Флера Гатуфовна и Надил Карамович. Педагогический стаж главы семьи – директора Старомихайловской средней школы, составляет 43 года. Флера ханум – педагог с 39-летним стажем. Оба супруга – ветераны труда, в браке воспитали двоих детей, окружены заботой трех внуков.



На сцену вышли и золотые юбиляры – Александр Дмитриевич и Тамара Петровна Марковы. Александр Дмитриевич всю свою трудовую жизнь проработал водителем в колхозе. Тамара Петровна долгие годы трудилась в Старомихайловском ФАП.





Аплодисментами встретили альметьевцы и бриллиантовых юбиляров – семью Глуховых, прожившую вместе 61 год. Жители и гости города поприветствовали и молодую семью Галимовых – Гелюса и Айгуль, которые зарегистрировали свой брак накануне празднования Дня семьи, любви и верности. Этот брак стал 450-м по счету.



Мама 11 детей, обладательница титула «Алтын Нэчкэбил 2018», победительница республиканского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина-мать» Лилия Даишева поздравила многодетные семьи Уткиных, Измайловых, вручив им памятные подарки.



Для участников торжества выступили артисты татарской эстрады, хореографические коллективы города и района, которые представили свои лучшие вокальные и хореографические номера.

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