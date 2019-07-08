В Зеленодольске супруги «со стажем» напутствовали молодоженов на долгую счастливую жизнь

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске на праздничной сцене «Ракушка» у Музыкального Театра на городском озере состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всероссийскому празднику «День семьи, любви и верности», сообщает пресс-служба ведомства.



На празднике чествовали лучшие семьи, среди которых были и семейные пары, награжденные медалью «За любовь и верность» в Зеленодольском районе в разные годы на протяжении существования праздника Дня семьи, любви и верности.



В этом году общественная награда в честь благоверных и преподобных супругов Муромских князей Петра и Февронии досталась семейной паре Шамгуновых Шамиля и Йолдыз из Зеленодольска.



Трогательным и незабываемым моментом праздника стали слова напутствия от супружеской пары Владимира и Лидии Головиных, имеющих большой стаж семейной жизни, молодоженам Николаю и Евгении Бахтиным, которые накануне Дня семьи, любви и верности зарегистрировали свой брак.



Праздничное мероприятие завершилось праздничным концертом с участием зеленодольских певцов, артистов и творческих коллективов.

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