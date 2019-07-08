Тело мужчины, который ушел купаться в Вятке в Мамадыше, нашли в 20-ти метрах от берега

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Мужчину, который ушел купаться в Вятке в Мамадыше, нашли утонувшим в 20-ти метрах от берега. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 9.25 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Мамадыше во время купания в Вятке мужчина нырнул и не вынырнул», – рассказали в пресс-службе МЧС.

Спустя два часа спасатели ЗПСО № 5 обнаружили в 20-ти метрах от берега на глубине 3,5 метров тело мужчины. 55-летнего погибшего подняли на поверхность, доставили на берег и передали полицейским.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.