«Золотым» и «изумрудным» юбилярам Арского района вручили награды

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Отделе ЗАГС исполкома Арского района состоялось значимое мероприятие – чествование юбиляров, которые прожили вместе 50 и 55 лет, сообщает пресс-служба ведомства.



Мероприятие прошло в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается по всей стране сегодня, 8 июля.



Семья Гайфутдиновых, заключивших брак в Старомасринском сельском совете, отметила золотую свадьбу.





Почетную медаль «За любовь и верность», а также памятный подарок супругам вручила замглавы Арского района Гульнара Гарипова и от имени главы района пожелала обоим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет счастливой супружеской жизни.



Гульнара Фидаилевна отметила, что их союз является примером как для детей и внуков, так и для всех окружающих.



Семья Ахметовых отметили изумрудный юбилей. Их брак был заключен в Нусинском сельском совете. Супруги вырастили пятеро детей и у них уже 12 внуков и два правнука. «Мы очень счастливые и богатые, ведь самое главное богатство – это наша большая семья!» – рассказали супруги.

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