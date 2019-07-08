Со дна Плоского озера в Нижнекамске подняли тело 77-летнего рыбака

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Со дна Плоского озера в Нижнекамске подняли тело пожилого рыбака, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Спасатели ЗПСО № 6 обнаружили погибшего в 70 метрах от берега на глубине двух с половиной метров. Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции», – рассказали в МЧС.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне 72-летний мужчина с внуком отправились рыбачить с лодки. В какой-то момент судно опрокинулось. Парню удалось доплыть до берега, а его 77-летний дедушка ушел под воду.

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