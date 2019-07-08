Форвард «Рубина» Алексей Сутормин официально стал игроком питерского «Зенита»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Рубин» и питерский «Зенит» оформили сделку по переходу нападающего Алексея Сутормина. Уроженец Москвы, воспитанник академии «Зенита» подписал с питерским клубом четырехлетний контракт. «Рубин» официально подтвердил переход.

В итоге игроком казанского клуба Сутормин пробыл всего 10 дней — с 29 июня по 8 июля. В «Рубине» форвард должен был получать 800 тысяч евро в год. «Зенит» предлагал сначала 400 тысяч евро в год. Позже планку подняли до 600 тысяч евро, однако такие условия все равно не устроили игрока, отметившегося в молодежной и национальной сборных России.

«В „Рубине“ все были заинтересованы в моем переходе: и руководство, и главный тренер», — так объяснил свое решение «Советскому спорту» Сутормин.

Вечером 5 июля появилась информация, что Сутормин все же перейдет в «Зенит». Питерскому клубу удалось заинтересовать и убедить «Рубин» уступить права на игрока. Добавим, что Сутормин значился в заявке казанцев на контрольный матч с «Тамбовом» 5 июля, но на поле так и не вышел.

8 июля игрок прошел медицинский осмотр в «Зените», чтобы с 9 июля начать тренировки с питерским клубом. Годовой доход футболиста в «Зените» составит с учетом бонусов за достижения порядка 1,1-1,2 млн евро. «Рубин» получит в качестве компенсации около 2 млн евро, то есть ровно столько, во сколько казанцам обошелся переход форварда из «Оренбурга».

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