В Казани выставлен на продажу «Английский замок» за 28 млн рублей

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже в Казани коттеджа «Английский замок» за 28 млн рублей.

Площадь кирпичного дома составляет 362 кв. м. Собственник отмечает, что до коттеджа можно добраться пешком за 6-7 минут от конечной трамвайной остановки по улице Габишева.

Подчеркивается, что в помещениях сделан ремонт с использованием витражей, лепнины, резной работы по дереву, ковки, художественной росписи по типу фресок.

«Интерьеры дополнены коллекциями итальянского и китайского фарфоров, картин, чучелами животных, декоративным оружием», — говорится в объявлении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что самая дорогая квартира в Казани стоит 139 млн рублей.

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