Татар-информ

8 июля 2019, 21:12

Наука и образование

Лицей имени Лобачевского КФУ получил грант Минпросвещения РФ за проект по цифровой лаборатории

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Наука и образование

Лицей имени Лобачевского КФУ получил грант Минпросвещения РФ за проект по цифровой лаборатории

Проект поможет решать образовательные задачи с использованием современных цифровых технологий.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ выиграл грант Минпросвещения России на распространение опыта лучших практик по математике, информатике и технологии. Грант получил проект «Цифровая методическая лаборатория “Лицей 5.0”», сообщает Минобрнауки РТ.

«Проект поможет решать образовательные задачи с использованием современных цифровых технологий. Цифровая методическая лаборатория “Лицей 5.0” (“методический блокчейн”) объединяет педагогов, учеников и их родителей в единую сеть с распределенным по уровням правом доступа», – отмечается в сообщении министерства.

Доступ к «методическому блокчейну» получат образовательные организации для распространения опыта грантополучателя. В частности, Алексеевская школа № 2 имени Героя Советского Союза И. Е. Кочнева и Октемский научно-образовательный центр Республики Саха (Якутия).

Средства гранта будут направлены на создание межпредметного набора полезных инструментов (в том числе цифровых) для совершенствования процесса обучения по математике, информатике, технологии, на закупку оборудования для дальнейшего развития цифровой среды в лицее, привлечение молодых преподавателей, магистрантов и аспирантов к реализации проекта и другие цели.

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