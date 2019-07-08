Прокуратура требует Черемшанский хлебокомбинат погасить 250 тыс. рублей долга по зарплате

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Прокуратура добивается через суд, чтобы Черемшанский хлебокомбинат погасил 250 тыс. рублей долга по зарплате, сообщил агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокуратура Черемшанского района выяснила, что у ООО "Черемшанский Хлебокомбинат" есть задолженность по заработной плате. Установлено, что 9 работникам не выплачено более четверти миллиона рублей заработной платы», – рассказал Галиев.

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском в отношении предприятия. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле.



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