Спасатели из Татарстана получили медали, пробежав стометровку с препятствиями быстрее всех в РФ

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Спасатели из Татарстана получили медали, пробежав стометровку с препятствиями быстрее всех в стране. Об этом сообщается на официальном сайте МЧС России.

«С 1 по 6 июля в Калуге, Краснодаре, Находке, Чебоксарах, Санкт-Петербурге, Кургане, Махачкале и Новосибирске прошли Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту, в которых приняли участие свыше 2300 человек из 82 субъектов Российской Федерации», – уточнили в МЧС.

На протяжении почти недели спортсмены доказывали, кто из них лучший в стометровке с препятствиями, пожарной эстафете, подъеме по штурмовой лестнице и боевом развертывании.

Лучшими по праву стали спортсмены из Татарстана. «Серебро» получили представители Ханты-Мансийского АО, и на третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Челябинской области.

Теперь 15 лучших команд примут участие в XXVIII Чемпионате МЧС России, который пройдет с 29 июля по 03 августа в Санкт-Петербурге.



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