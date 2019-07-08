Татар-информ

8 июля 2019, 18:56

Спорт

СМИ: Форвард «Рубина» Сутормин прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

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Спорт

СМИ: Форвард «Рубина» Сутормин прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

Форвард перешел в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Нападающий «Рубина» Алексей Сутормин прошел медицинское обследование для «Зенита», сообщается на портале «Чемпионат.com». Отмечается, что в ближайшее время Сутормин присоединится к петербургскому клубу, чьим воспитаником он является.

Напомним, что форвард перешел в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Футболист подписал с казанским клубом четырехлетний контракт, отыграл контрольный матч с «Нижним Новгородом». Сутормин признался, что его также приглашали в «Зенит», но именно «Рубин» проявил большую заинетересованность в переходе.

В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором восьми забитых мячей.

Еще вчера Сутормин юридически считался игроком «Рубина», но для полноты картины стоит дождаться официальной информации.

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