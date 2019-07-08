Условный срок и 200 тыс. рублей штрафа получил житель Ставрополья за взятку полицейскому в РТ

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Условный срок и 200 тыс. рублей штрафа получил житель Ставрополья за попытку подкупа полицейского в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что 19 мая в Буинском районе республики 30-летний житель Ставропольского края, находясь за рулем автомобиля "ГАЗель", был остановлен инспекторами ГИБДД за непристегнутый ремень. Как выяснилось, водитель находился в федеральном розыске за совершение кражи», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Мужчина, чтобы избежать наказания, попытался подкупить полицейского и предложил ему 20 тыс. рублей. Автоинспектор не взял деньги и мужчину задержали.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2 лет условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, нарушитель теперь должен заплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.



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