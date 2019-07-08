Татар-информ

8 июля 2019, 19:45

Происшествия

Жительница Апастово получила 190 тыс. рублей выплат, год притворяясь инвалидом третьей группы

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Происшествия

Жительница Апастово получила 190 тыс. рублей выплат, год притворяясь инвалидом третьей группы

По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Жительница Апастово получила 190 тыс. рублей социальных выплат, год притворяясь инвалидом третьей группы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что местная жительница представила в ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан" подложные документы о наличии заболевания дыхательных путей для получения третьей группы инвалидности. В итоге с марта 2018 года по апрель 2019 года ей было начислено и незаконно выплачено более 190 тыс. рублей бюджетных средств», – уточнил Галиев.

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Расследование дела находится на контроле у надзорного ведомства.

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