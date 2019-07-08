Рафик Якубов: Контракт с нападающим Поповым расторгли по инициативе нового наставника «Ак Барса»

(Казань, 8 июля, «Татар-нформ», Сергей Гаврилов). Сегодня клубная пресс-служба казанского «Ак Барса» объявила о расторжении контракта с 30-летним форвардом Андреем Поповым, отыгравшим за казанцев три сезона. Специльно для ИА «Татар-информ» эту новость прокомментировал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

Как выяснилось, это было решение нового главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. «Андрей Попов оказался не нужен Квартальнову», — пояснил необычное за два дня до выхода команды из отпуска решение клуба Рафик Якубов.

Хотя команда собирается после отпуска 10 июля, игроки уже начали приезжать в Казань. После тщательного медицинского осмотра 16 июля «барсы» отправятся на первый летний сбор в Финляндию. В местечке Куортане «Ак Барс» будет заниматься вплоть до 28 июля.

Квартальнов уже не первый день трудится в Казани, решая массу рабочих вопросов. И расставание с Поповым стало первым кадровым решением главного тренера перед началом предсезонки.

За неделю до вылета в Финляндию полный состав хоккеистов на первый сбор еще не утвержден.

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