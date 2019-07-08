Челнинские волейболистки приобрели опыт международных состязаний в казахском Уральске

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Челнинские волейболистки набрались опыта на международных соревнованиях в казахском Уральске, сообщает Федерация волейбола города.

На международном турнире по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения, прошедшем в городе Уральск (Казахстан) челнинки заняли пятое место. Для молодой Федерации волейбола Набережных Челнов, которая была создана буквально несколько месяцев назад, в данном случае было важно именно участие, а не победа.

«Для молодых спортсменок было важно приобрести опыт международных соревнований, оценить свой потенциал и наметить для себя новые спортивные вершины. В ходе игры им достались серьезные соперники. И челнинкам пришлось хорошо потрудиться на площадке, чтобы "завоевать свое место под солнцем"», — подчеркнули в пресс-службе Федерации.

В казахском турнире приняли участие восемь команд, которые представляли три страны — Казахстан, Россию и Узбекистан. Челнинская команда была единственной, которая выступала под флагом нашей страны.

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