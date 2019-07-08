Профессор КГМУ: белки коровьего молока, яиц и арахиса — наиболее частая причина аллергии у детей

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Пищевые аллергены — белки коровьего молока, куриных яиц и арахиса чаще всего вызывают аллергию у детей до трех лет. Об этом в ходе круглого стола, посвященного Всемирному дню борьбы с аллергией, рассказала консультант аллерголог-иммунолог аллергологического отделения ДРКБ, профессор кафедры клинической иммунологии с аллергологией КГМУ Резеда Хакимова.

«Известно, что где-то до трех лет причинами развития аллергических заболеваний являются, конечно же, пищевые продукты и пищевые аллергены. Во всем мире конкурируют за первое место: белки коровьего молока, куриного яйца и арахиса», — отметил спикер.

В свою очередь, заведующий республиканским центром клинической иммунологии РКБ Алексей Лунцов добавил, что аллергия у детей, проявившаяся в первые годы жизни, часто исчезает.

«Далеко не всегда эта первично возникшая аллергия в раннем детском возрасте будет сохраняться всю жизнь. Это что касается белка коровы, куриного яйца, злаков. Формируется толерантность», — прокомментировал врач, подчеркнув, что аллергия на арахис и морепродукты напротив — устойчива и может сохраняться на протяжении всей жизни.

Аллерголог-иммунолог ДРКБ Резеда Хакимова уточнила — исследования, проведенные в 2016 году, показали, что аллергия на молочный белок к 8 годам сохраняется у 30-40% детей. Более того, у некоторых ее проявления становятся ярче и возникают даже от обычного соприкосновения с продуктом.

Во всем мире 8 июля отмечают День борьбы с аллергией. Дата была учреждена решением Всемирной организации по аллергии и иммунопатологии в 2005 году. В этот день проводятся различные мероприятия, призванные напомнить о необходимости профилактических и лечебно-диагностических мер, а также привлечь к проблеме внимание властей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что риск развития аллергии у ребенка, оба родителя которого страдают от аллергических проявлений, составляет около 80%.

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