Рустам Минниханов поднялся на два пункта в медиарейтинге российских губернаторов

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов занял восьмое место в медиарейтинге российских губернаторов по итогам июня, поднявшись по сравнению с маем на два пункта. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

В СМИ зафиксировано 9325 сообщений о деятельности Рустама Минниханова, медиаиндекс — 67 284,8.

В прессе широко освещалось, что Президент Татарстана во время встречи с Президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым предложил открыть консульство Туркмении в Казани, а также предложил представителю Туркмении войти в группу стратегического видения «Россия — исламский мир».

Кроме того, освещался визит Рустама Минниханова в Харбин, где он принял участие в мероприятиях Российско-Китайского ЭКСПО-2019.

В СМИ сообщали, что соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве подписали губернатор Тюменской области Александр Моор и Президент РТ Рустам Минниханов.

Также Президент РТ принял участие в праздновании федерального Сабантуя в Новосибирске и в X Всероссийском сельском Сабантуе, который прошел в селе Камышла Самарской области.

Первое место в медиарейтинге занимает и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, второе — мэр Москвы Сергей Собянин и третье — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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