Проиграв в домино, рецидивист из Татарстана зарезал приятеля и спрятал тело в подвале

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Проиграв в домино, 43-летний многократно судимый житель Татарстана зарезал приятеля и спрятал тело в подвале. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«4 июля в подполе одного из домов в поселке Нижние Вязовые Зеленодольского района республики обнаружено тело 39-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде двух ножевых ранений грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело статье "Убийство"», – рассказал Шептицкий.

Как полагает следствие, в ночь на 4 июля 43-летний неоднократно судимый мужчина вместе с 37-летним другом устроили застолье в доме его сожительницы. Мужчины играли в домино, и удача в этот вечер была не на стороне подозреваемого. Во время игры более везучий игрок оскорбил своего оппонента. Мужчина взял нож и ударил им обидчика, после чего лег спать. Проснувшись, он спрятал тело убитого в подвале. Свидетельницей этого оказалась подруга подозреваемого, которая сразу же побежала в ближайший магазин и сообщила о случившемся.

Мужчину задержали. На время следствия он будет находится в СИЗО.

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