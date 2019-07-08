Фарид Мухаметшин на форуме «Сэлэт» предложил создать молодежную дискуссионную площадку

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня посетил форум «Сэлэт», который проходит в Алексеевском районе на территории Билярского заповедника. Глава парламента предложил его участникам создать дискуссионную площадку по обсуждению политических вопросов, волнующих подрастающее поколение, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Фарид Мухаметшин посетил образовательные площадки, осмотрел инфраструктуру палаточного лагеря, встретился с участниками форума и ответил на интересующие их вопросы. «Он предложил создать дискуссионную площадку по обсуждению политических вопросов, волнующих подрастающее поколение, и предложений для улучшения жизни молодых талантливых людей. Здесь же юноши и девушки могли бы оттачивать мастерство по ораторскому искусству», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Общаясь с участниками образовательной сессии «Основы создания идеи в молодежном проектировании», глава парламента призвал ребят активнее предлагать и обсуждать социальные проекты в молодежной среде. «В “Сэлэте” аккумулируются передовые идеи и мысли, к которым власти республики прислушиваются и берут в работу при принятии тех или иных решений», – подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что проект «Сэлэт» создавался при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, а у истоков создания этого движения стоял ученый, общественный деятель Джавдет Сулейманов.

«Глубокий смысл заложен в основу этого образовательного, культурно-духовного форума. Эти встречи для молодежи, общение друг с другом являются очень важными на сегодняшнем этапе развития нашей многонациональной и многоконфессиональной страны», – убежден Председатель Госсовета.

Он также заметил, что в «Сэлэте» налажена серьезная работа по профориентации, уделяется большое внимание сохранению духовности татарского народа. «В Татарстане ЕГЭ по русскому языку сдают лучше, чем во многих других регионах. Это говорит, что в республике реальное двуязычие, зная свой родной язык, можно прекрасно говорить и на языке Пушкина, Чехова, Толстого. Думаю, что полилингвальность – знание нескольких языков наравне с родным сегодня является необходимостью», – сказал Фарид Мухаметшин.

Движение «Сэлэт» возникло в 1994 году. В работе этого масштабного форума, как правило, принимают участие одаренные дети и талантливая молодежь, прошедшие конкурсный отбор. С каждым годом количество участников форума «Сэлэт» увеличивается. На одной площадке можно получить знания и навыки в различных направлениях, общение с выдающимися личностями страны и республики дает возможность ребятам раскрыть свой потенциал.

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