Ватерполисты сборной России завоевали прямую путевку в четвертьфинал соревнований на Универсиаде

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Сборная России по водному поло, в составе которой выступают два представителя казанского «Синтеза»: Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков, завоевала прямую путевку в четвертьфинал. В будущей игре ватерполисты встретятся с победителем пары Корея — Австралия.

«Эмиль Зиннуров в матче сделал голевую передачу, но выход из группы все равно был обеспечен задолго до игры. Результат в данной ситуации не важен, важна наработка связей. Цель команды — медали, поэтому требуется наработать эти самые связи», — сообщили в пресс-службе «Синтеза».

Тем не менее в заключительном матче группового этапа россияне уступили сборной США со счетом 8:13. Таким образом, национальная команда набрала 9 очков из 12 возможных и продвинулась в следующую стадию со второго места.

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