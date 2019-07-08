В Набережных Челнах экс-директор «Ремдизеля» получил условный срок за многомиллионное мошенничество

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах экс-директор по правовым вопросам и безопасности, а также начальник юридического бюро АО «Ремдизель» получили условные сроки, сообщили в городском суде.

По версии следствия, экс-директор по правовым вопросам и безопасности вместе с начальником юридического бюро похитил у предприятия более 4,3 млн рублей. Они воспользовались тем, что между АО «88 Центральный автомобильный ремонтный завод» и АО «Ремдизель» был заключен договор на комплексное техобслуживание и ремонт «КАМАЗов», в том числе специально созданных для нужд Минобороны РФ.

После завершения работ у «Ремдизеля» перед партнером возник долг. Криминальный дуэт придумал схему из фиктивных договоров переуступки прав требования задолженности, которую они взыскали через банк, предъявив исполнительный лист суда.

По решению суда каждому фигуранту назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.



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