Аллерголог-иммунолог ДРКБ: родители-аллергики передают заболевание своим детям в 80% случаев

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Риск развития аллергии у ребенка, оба родителя которого страдают от аллергических проявлений, составляет около 80% . Об этом на круглом столе, посвященном Всемирному дню борьбы с аллергией, рассказала консультант аллерголог-иммунолог аллергологического отделения ДРКБ, профессор кафедры клинической иммунологии с аллергологией КГМУ Резеда Хакимова.

«Если оба родителя страдают от аллергии, риск ее наследования составляет около 80%», — отметила спикер, добавив, что в случае, если болезнь проявляется только у одного родителя, то у детей она наследуется в 60% случаев.

Заведующая иззоляционно-диагностическим отделением ДРКБ Лилия Зиятдинова добавила, что в случае, если родители имеют какой-либо вид аллергии, они должны создавать особые условия для своего ребенка и оградить его от продуктов и вещей, способных вызвать заболевание.

«Если в семье среди родителей есть аллергики, они должны создавать окружающую среду для своих детей. Нужно исключить ковры, растения, которые накапливают пыль, использовать натуральные продукты, которые не содержат синтетических добавок», — прокомментировала врач.

8 июня во всем мире отмечают День борьбы с аллергией. Дата была учреждена решением Всемирной организации по аллергии и иммунопатологии в 2005 году. Повсеместно в этот день проводятся различные мероприятия, призванные напомнить о необходимости профилактических и лечебно-диагностических мер, а также привлечь к проблеме внимание властей.

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