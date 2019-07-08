«Ак Барс» расторг контракт с 30-летним нападающим

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с Андреем Поповым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«„Ак Барс“ благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере», — приводится в сообщении пресс-службы клуба.

В стане казанцев 30-летний нападающий провел три сезона. В последнем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Попов провел 46 игр, в которых отметился двумя забитыми шайбами и четырьмя голевыми передачами.

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