«Ак Барс» расторг контракт с 30-летним нападающим

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» расторг контракт с Андреем Поповым. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«„Ак Барс“ благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере», — приводится в сообщении пресс-службы клуба.
В стане казанцев 30-летний нападающий провел три сезона. В последнем сезоне в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Попов провел 46 игр, в которых отметился двумя забитыми шайбами и четырьмя голевыми передачами.