В Челнах задержан водитель Audi, который покалечил пешехода и больше недели прятался от полицейских

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах задержан водитель иномарки, который покалечил пешехода и больше недели скрывался от полицейских , сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером 29 июня на улице Машиностроительная. Неустановленный водитель, двигаясь с Мензелинского тракта в сторону улицы Королева, не выбрал безопасную скорость и сбил 48-летнего мужчину, который в этот момент переходил дорогу. Водитель с места происшествия скрылся. Пешехода с многочисленными травмами доставили в реанимационное отделение БСМП.

Виновника ДТП объявили в розыск. Больше недели потребовалось полицейским, чтобы найти и задержать 58-летнего виновника аварии. Сегодня суд лишил челнинца водительских прав сроком на полтора года.

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