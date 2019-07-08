Татар-информ

8 июля 2019, 17:43

Общество

Гендиректор «Эйдос-Робототехника» о роботе в аэропорту Казани: «Мы подобную штуку видели в Токио»

Рекомендуем

Общество

Гендиректор «Эйдос-Робототехника» о роботе в аэропорту Казани: «Мы подобную штуку видели в Токио»

Фото: кадр из видео

В международном аэропорту «Казань» им. Г. М. Тукая установили робота, который размахивает флагом Татарстана.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Международном аэропорту «Казань» им. Г. М. Тукая установили робота, который размахивает флагом Татарстана. Подобное изобретение представители компании видели в столице Японии, сообщил гендиректор «Эйдос-Робототехника» Антон Сурьянинов.

«Мы подобную штуку видели в Токио и подумали, что это интересно будет сделать в Казани», — сказал Антон Сурьянинов.

Шестиосевой робот-манипулятор изобретен для автоматизации промышленных операций, в том числе для сварки, пайки, сверления, фрезерования и работы с лазерами. Его можно использовать в автомобильной, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

«В аэропорту решили сделать интересный стенд, и он не задумывался как реклама робота, а лишь как приветствие „Добро пожаловать в Казань!“», — добавил Антон Сурьянинов.

Поставить робота было инициативой самой компании «Эйдос-Робототехника». Они написали письмо руководству аэропорта, который пошел изобретателям навстречу.

«Они предложили терпимые условия по аренде. Тем более человек сутками напролет не смог бы размахивать флагом, а робот может, потому что он выносливый и сильный», — поделился Сурьянинов.

Пока робота установили на полгода-год, а сколько он простоит после, будет зависеть от руководства аэропорта.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин на форуме «Сэлэт» предложил создать молодежную дискуссионную площадку
Новости дня
18:30
Рафик Якубов: Контракт с нападающим Поповым расторгли по инициативе нового наставника «Ак Барса»

16 июля «барсы» отправятся на первый летний сбор в Финляндию.

18:24
Фарид Мухаметшин на форуме «Сэлэт» предложил создать молодежную дискуссионную площадку

Глава парламента посетил форум «Сэлэт», который проходит в Алексеевском районе РТ.

18:16
Профессор КГМУ: белки коровьего молока, яиц и арахиса — наиболее частая причина аллергии у детей

Аллергия на молочный белок к 8 годам сохраняется у 30-40% детей.

18:15
Проиграв в домино, рецидивист из Татарстана зарезал приятеля и спрятал тело в подвале

Предполагаемого убийцу сдала его подруга, которая увидела произошедшее и сообщила обо всем полицейским.

18:10
Рустам Минниханов поднялся на два пункта в медиарейтинге российских губернаторов

В СМИ по итогам июня зафиксировано 9325 сообщений о деятельности Рустама Минниханова.

17:56
Ватерполисты сборной России завоевали прямую путевку в четвертьфинал соревнований на Универсиаде

В составе команды выступают два представителя казанского «Синтеза»: Эмиль Зиннуров и Игорь Чирков.

17:49
Аллерголог-иммунолог ДРКБ: родители-аллергики передают заболевание своим детям в 80% случаев

Всемирный день борьбы с аллергией ежегодно отмечают 8 июля.

17:43
Гендиректор «Эйдос-Робототехника» о роботе в аэропорту Казани: «Мы подобную штуку видели в Токио»

В международном аэропорту «Казань» им. Г. М. Тукая установили робота, который размахивает флагом Татарстана.

17:37
В Челнах задержан водитель Audi, который покалечил пешехода и больше недели прятался от полицейских

48-летнего пешехода на каретах скорой помощи доставили в реанимационное отделение БСМП.

17:29
«Ак Барс» расторг контракт с 30-летним нападающим

Андрей Попов провел в казанском хоккейном клубе три сезона.

17:21
В Казани разбился рабочий, упав с крыши из-за плохо закрепленной страховки

По факту гибели 37-летнего мужчины начата доследственная проверка.

17:17
Выездной прием по эковопросам для жителей Муслюмовского района РТ пройдет 10 июля

Жители Муслюмовского района республики на встрече с экологами получат ответы на интересующие их вопросы в сфере экологии.

17:09
Минниханов: Татарстан — один из лидеров в РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Турцией

Татарстан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений, сказал Президент РТ.

17:00
Исполком Челнов: Слова Наиля Магдеева об увольнении директоров школ неправильно интерпретировали

С некоторыми директорами школ не продлены контракты, но это не связано с результатами ЕГЭ и ОГЭ, отметила Лидия Золотарева.

16:57
Умер известный челнинский краевед и писатель Анатолий Дубровский

Известный челнинец, посвятивший себя изучению местной истории, родился в 1932 году в городе Петровск-Забайкальский Читинской области.

16:53
Следователи выясняют обстоятельства гибели водителя, трактор которого перевернулся во время работ

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в поле у деревни Русская Майна во время трамбовки сенажа.

16:49
Июньская инфляция в России снизилась до 4,7%
16:46
В рамках нацпроекта «Образование» татарстанские школы получат почти 100 мобильных классов

На покупку нового оборудования из федерального и республиканского бюджета выделено 58,2 млн рублей.

16:35
Ольга Павлова: «Занятия спортом – это возможность для самореализации юных граждан России»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана наградила лучшую женскую команду республики по дворовому футболу.

16:22
В Казани ограничат движение по четырем улицам

Ограничение продлится до 31 июля и коснется улиц Татарстан, Габишева, Шахиди и Карбышева.

16:20
Tele2 предлагает «перевести бабушку в Интернет»
16:11
Синоптики предупредили о грозе и граде в Татарстане 9 июля

Ожидается, что южный ветер усилится до 15 — 20 м/с.

16:05
Челнинец одиннадцать раз ударил приятеля ножом, приревновав к нему подругу

Несмотря на серьезные ранения, 23-летний потерпевший остался жив и сейчас находится в больнице.

16:01
В ДУМ РТ объявили дату Курбан-байрама в этом году

Размер жертвоприношения для совершения курбана назначили в размере 20 тыс. рублей.

15:57
Минниханов обсудил с министром промышленности Турции перспективные сферы для сотрудничества

Мустафа Варанка поблагодарил руководство Татарстана за поддержку турецких компаний, реализующих свои проекты в республике.

События