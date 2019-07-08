Гендиректор «Эйдос-Робототехника» о роботе в аэропорту Казани: «Мы подобную штуку видели в Токио»

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Международном аэропорту «Казань» им. Г. М. Тукая установили робота, который размахивает флагом Татарстана. Подобное изобретение представители компании видели в столице Японии, сообщил гендиректор «Эйдос-Робототехника» Антон Сурьянинов.

«Мы подобную штуку видели в Токио и подумали, что это интересно будет сделать в Казани», — сказал Антон Сурьянинов.

Шестиосевой робот-манипулятор изобретен для автоматизации промышленных операций, в том числе для сварки, пайки, сверления, фрезерования и работы с лазерами. Его можно использовать в автомобильной, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности.

«В аэропорту решили сделать интересный стенд, и он не задумывался как реклама робота, а лишь как приветствие „Добро пожаловать в Казань!“», — добавил Антон Сурьянинов.

Поставить робота было инициативой самой компании «Эйдос-Робототехника». Они написали письмо руководству аэропорта, который пошел изобретателям навстречу.

«Они предложили терпимые условия по аренде. Тем более человек сутками напролет не смог бы размахивать флагом, а робот может, потому что он выносливый и сильный», — поделился Сурьянинов.

Пока робота установили на полгода-год, а сколько он простоит после, будет зависеть от руководства аэропорта.

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