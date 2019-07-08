В Казани разбился рабочий, упав с крыши из-за плохо закрепленной страховки

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В Казани разбился 37-летний рабочий, упав с крыши из-за плохо закрепленной страховки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Днем 7 июля с крыши двухэтажного здания котельной на улице Олонецкого в Казани упал 37-летний рабочий. От полученных травм он скончался на месте. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

По предварительным данным, двое рабочих ремонтировали кровлю котельной. Мужчины попытались спустить оборудование на тросах на землю. В какой-то момент один из рабочих потерял равновесие и упал на бетонный пол. От полученных травм мужчина скончался. Установлено, что на рабочем была страховка, но он ее плохо закрепил и сорвался.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.



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