Следователи выясняют обстоятельства гибели водителя, трактор которого перевернулся во время работ

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Следователи выясняют обстоятельства гибели 59-летнего механизатора, трактор которого перевернулся во время работ по трамбовке сенажа. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«7 июля в поле у деревни Русская Майна Алексеевского района республики во время трамбовки сенажа погиб 59-летний механизатор. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал Шептицкий.

По версии следствия, мужчина заехал на тракторе на сенажную кучу высотой несколько метров. Водитель не справился с управлением, и трактор опрокинулся. В результате инцидента механизатор погиб на месте.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алексеевском районе РТ во время трамбовки сенажа перевернулся трактор. Водитель погиб.



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