Умер известный челнинский краевед и писатель Анатолий Дубровский

(Набережные Челны, 8 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На 88-м году жизни умер известный челнинский краевед Анатолий Дубровский. ИА «Татар-информ» подтвердили печальное известие в Музее истории и краеведения Набережных Челнов.

Анатолий Дубровский родился в 1932 году в городе Петровск-Забайкальский Читинской области. В 1973 — 1986 годы возглавлял организацию общества «Знание» на КАМАЗе.

Известен в городе как краевед, председатель правления краеведческого общества «Нижняя Кама», почетный гражданин Набережных Челнов. Дубровский был автором около 30 книг и брошюр по истории города и региона. В последние годы проживал в Москве.

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